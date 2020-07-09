«Все службы работают». Губернатор Подмосковья рассказал об устранении последствий прорыва дамбы в Рузе

В подмосковной Рузе из-за ливня обрушилась дамба. Подтопило почти 30 приусадебных участков с домами, подачу света и газа в муниципалитет отключили в целях безопасности. Глава региона Андрей Воробьев рассказал, как устраняют последствия ЧП.

Ситуацией в настоящий момент занимаются все службы Московской области — МЧС, ЖКХ и дорожники.

«К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Два частных дома и одну хозпостройку на окраине Рузы смыло. Пострадавших в результате происшествия нет, но эвакуировать пришлось 52 человека, в том числе семерых детей.

Последствия прорыва дамбы устраняют свыше 55 специалистов, среди которых 10 спасателей МЧС, и 16 единиц техники. Работает штаб по ликвидации последствий подтопления.