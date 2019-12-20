Все сим-карты в России могут попасть под перепись

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к Роскомнадзору с предложением провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и проверить, сколько их имеют граждане России. Так парламентарий намерен бороться с серым рынком.

Как говорится в заявлении, с которым ознакомился РБК, распространение серых сим-карт вызывает серьезные опасения. По мнению Чернышова, люди могут даже не знать, что на них оформлены сим-карты.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — отметил Чернышов.

В частности, он предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, которая верифицирует количество зарегистрированных карт. Подобный сервис есть в Казахстане, где число сим-карт можно узнать по ИНН. Во-вторых, Чернышов предложил провести инвентаризацию сим-карт, чтобы выявить недействительные номера. Кроме того, он считает, что нужно усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт на черном рынке.

По мнению депутата, платформа и инвентаризация должны работать в форме государственно-частного партнерства. Чернышов заявил, что это выгодно и компаниям, ведь так они лучше узнают своих абонентов.

В Роскомнадзоре сказали изданию, что ответят на письмо в установленном порядке.