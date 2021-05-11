Все школы Татарстана проверят после стрельбы в казанской гимназии

После стрельбы в гимназии № 175 в Казани во всех школах Татарстана пройдут проверки. Об этом распорядился глава республики Рустам Минниханов.

В среду, 12 мая, занятия в казанских школах будут отменены, сообщило РИА «Новости». Этот же день объявлен днем траура по погибшим при стрельбе в гимназии на улице Файзи.

По официальным данным, жертвами нападения стали восемь человек. Еще 20 попали в больницу. Стрелок был задержан. Им оказался 19-летний молодой человек. Сейчас он находится в полиции. В МВД опровергли информацию о том, что у него был сообщник. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются мотивы стрелка. По предварительным данным, нападавший закончил эту гимназию четыре года назад.

На трагедию в Казани уже отреагировали в Кремле. Руководитель ФСБ доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину. Он распорядился ужесточить правила владения оружием и поручил оказать помощь близким погибших и пострадавшим.

В столице Татарстана был введен режим контртеррористической операции. Входы во все школы были закрыты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Расследованием займется центральное управление СК РФ.