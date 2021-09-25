Все школы Якутска перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ и гриппа

Все школы Якутска с 25 сентября перешли на дистанционное обучение. Такое решение приняли из-за роста случаев заражения детей ОРВИ и гриппом. Планируется, что ученики смогут вернуться к очным занятиям 8 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации города. Решение приняли во время заседания санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа.

«25 сентября <…> принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях с 1 по 11 (12) классы и организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий с 25 сентября по 8 октября», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перевели детей на домашнее обучение из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Там также уточнили, что временно прекратить очное образование порекомендовал главный санитарный врач республики Саха в своем письме от 24 сентября.

За прошедшую неделю в Якутске зафиксировали 8171 случай заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 234,9 человек на 10 тысяч населения — эти значения превысили недельный эпидемический порог в 2,6 раза. При этом по сравнению с прошлой неделей показатели выросли на 12,8%.