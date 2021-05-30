Все санитарные меры для предупреждения распространения коронавируса тщательно соблюдаются на всех счетных участках предварительного голосования партии «Единая Россия» в Подмосковье. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00. Все санитарные меры тщательно соблюдены», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Сегодня в Московской области работают 860 участковых счетных комиссий. Адреса участков можно посмотреть на сайте pg.er.ru.

Праймериз «Единой России» в онлайн-формате стартовали 24 мая. Очное голосование пройдет только 30 мая.

После того, как голосование закончится во всех регионах, будут соединены ключи электронного шифрования. Затем начнется подсчет голосов.

Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях, будут утверждены на съезде партии 19 июня.