Все российские отходы поставят на учет в 2021 году

Федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) утвердят уже в 2021 году. На данный момент ее согласовали все 85 регионов России, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на круглом столе в Совете Федерации. Вместе с федсхемой утвердят и территориальные схемы обращения с отходами.

РЭО разрабатывает федсхему с 2019 года по поручению президента Владимира Путина и Правительства. Этот документ включит 1 200 действующих объектов обращения с отходами, а также еще 1 000 перспективных объектов, которые введут в экплуатацию. Он также отразит все данные на мультимедийной карте, которая будет обновляться в режиме онлайн.

«Мы достаточно долго работали над схемой с субъектами. Работа заключалась не только в техническом объединении региональных схем в единый документ, но и в нахождении баланса, связанного с оптимальным размещением объектов обработки и утилизации по отношению к объектам образования отходов. Работа с федеральной схемой завершена, мы согласовали её со всеми субъектами РФ», — сказал Денис Буцаев.

Буцаев также добавил, что федсхему могли принять ещё в прошлом году. Однако законодательные поправки Правительства не позволили этого сделать. Их уже приняли депутаты Госдумы. Далее их рассмотрят сенаторы в Совете Федерации 23 июня.

«Смысл изменений — в придании большей мобильности порядку и форме утверждения документа. Он будет утверждаться не постановлением Правительства, а принятием соответствующего нормативного акта на уровне наблюдательного совета либо правления публичной правовой компании», — добавил Денис Буцаев.