Все регионы России запретят высаживать из транспорта детей-зайцев

Недопустимо высаживать детей из общественного транспорта, если ребенок не купил билет. Особенно если жизни и здоровью зайца может грозить опасность. Об этом в Нижнем Новгороде заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Во всех регионах эти законы будут приняты, без исключения, во всех 85», — заверил Турчак. Его слова привел официальный сайт партии «Единая Россия».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе инициатива принять такой закон исходила от депутатов Законодательного собрания. Никитин при этом вспомнил историю о таксисте, который высадил ребенка в ненадлежащем месте.

«Мы посмотрели на проблему шире, речь идет об общественном транспорте. Ведь безопасность наших детей превыше всего, поэтому мы приняли такое решение», — добавил руководитель региона.

Инициатива своевременная. Из разных регионов страны регулярно приходят новости о жестоких кондукторах, которые высаживают детей в ночь или на мороз. Эти истории поражают своей отстраненностью и бесчеловечностью. Кондуктор, с которого потом спросят за безбилетника, должен высадить зайца. Бюрократической машине для зашибания денег все равно, что этому зайцу нет еще даже 16 лет. Правила требуют — высадить, и формально кондуктор прав. А по сути, каждый такой случай — это лотерея, в которой главный приз у несовершеннолетнего — добраться домой.