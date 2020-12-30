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    30 декабря 2020, 15:19

    Все регионы России запасли препараты от ковида на несколько недель — Мантуров

    Наза Салех Захи

    Все регионы России обеспечены препаратами для лечения коронавируса. Запасы сформированы на несколько недель. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.
    Все регионы России запасли препараты от ковида на несколько недель — Мантуров

    В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что проблем с нехваткой препаратов для борьбы с коронавирусом почти не было в госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка.

    «Сегодня она уж точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств по „ковидной“ тематике, причем с запасами на несколько недель», — подчеркнул министр.

    За последние сутки 26 513 новых случаев коронавируса зафиксированы в 85 российских регионах. За последние 24 часа выздоровели 29 235 человек, скончались 599. С начала эпидемии коронавирусом заразились более трех миллионов россиян.

    Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что к середине 2021 года может произойти спад пандемии коронавируса. Тогда россияне смогут вернуться к обычной жизни, а экономика будет восстанавливаться, и дополнительные меры поддержки от государства не потребуются.