Все регионы России обеспечены препаратами для лечения коронавируса. Запасы сформированы на несколько недель. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что проблем с нехваткой препаратов для борьбы с коронавирусом почти не было в госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка.

«Сегодня она уж точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств по „ковидной“ тематике, причем с запасами на несколько недель», — подчеркнул министр.

За последние сутки 26 513 новых случаев коронавируса зафиксированы в 85 российских регионах. За последние 24 часа выздоровели 29 235 человек, скончались 599. С начала эпидемии коронавирусом заразились более трех миллионов россиян.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что к середине 2021 года может произойти спад пандемии коронавируса. Тогда россияне смогут вернуться к обычной жизни, а экономика будет восстанавливаться, и дополнительные меры поддержки от государства не потребуются.