Все регионы России продлили режим самоизоляции еще на неделю или до конца месяца

Период до 30 апреля объявлен не рабочим с сохранением заработной платы. Лишь малая часть предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения, продолжила свою работу.

Во всех субъектах приняты ограничительные меры разной степени строгости. Зараженные коронавирусом нового типа выявлены во всех регионах России.

По последним данным вирус 2019-nCoV подтвержден у 36 793 человек. Скончались от инфекции 313 пациента. Выздороветь удалось 3 057 больным.

Ранее сообщалось, что в столице положительно сработал пропускной режим - пассажиров в общественном транспорте стало на полмиллиона меньше.