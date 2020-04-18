Все регионы России продлили режим самоизоляции еще на неделю или до конца месяца
Все регионы России, в которых режим самоизоляции истекал до конца текущей недели, сегодня продлили его минимум на семь дней. Преимущественно эти меры против распространения коронавируса действуют до конца месяца или до особого распоряжения, пишет ТАСС.
Период до 30 апреля объявлен не рабочим с сохранением заработной платы. Лишь малая часть предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения, продолжила свою работу.
Во всех субъектах приняты ограничительные меры разной степени строгости. Зараженные коронавирусом нового типа выявлены во всех регионах России.
По последним данным вирус 2019-nCoV подтвержден у 36 793 человек. Скончались от инфекции 313 пациента. Выздороветь удалось 3 057 больным.
Ранее сообщалось, что в столице положительно сработал пропускной режим - пассажиров в общественном транспорте стало на полмиллиона меньше.