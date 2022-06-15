На новую систему работы с твердыми коммунальными отходами перешли в целом все регионы страны, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Последние два федеральных субъекта — Москва и Санкт-Петербург — официально перешли на новую систему обращения с ТКО в этом году. Остался только Хабаровский край, потому что он для нескольких муниципалитетов не может выбрать регионального оператора. Но в целом — все субъекты перешли на новую систему, утвердили территориальные схемы», — отметила вице-премьер.

Федеральная схема по обращению с ТКО, которая агрегирует информацию по каждой территориальной схеме, также, по ее словам, подготовлена.

Уже есть и ощутимые результаты реформы: в стране работает 181 региональный оператор, охват населения услугой уже увеличился до 94%. По итогам трех лет реализации мусорной реформы уровень обработки ТКО достиг 43,3%, а утилизации — 11,6%.

Как уточнила Виктория Абрамченко, в ситуации внешних санкций реформа продолжится, по отдельным направлениям идет подбор российских аналогов оборудования, уже собраны возможности промышленников внутри страны.

«Общий процент удорожания строительства объектов ТКО, связанный со всеми факторами, в среднем около 30%. Дополнительные средства на эти цели будут привлекаться в рамках „зеленого“ финансирования, выпуска облигаций по линии ППК „РЭО“ и в рамках федерального проекта по ТКО» — сообщила вице-премьер.