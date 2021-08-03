«Все равно не поймет, где он»: мама ребенка-аутиста рассказала, почему их не пустили в аквапарк

В Волжском семью не пустили в аквапарк из-за ребенка-инвалида, руководство предлагало оставить его в машине, пока семья проводит время в аквапарке. Мама ребенка Элеонора Шаумурунова рассказала «360», что она вынесла ситуацию на общественное обсуждение, чтобы другие родители детей-инвалидов также отстаивали права своего ребенка.

«Я сняла видео, чтобы поддержать родителей детей-инвалидов, чтобы они знали, как нужно отстоять право своего ребенка. Я выложила для примера, что можно и нужно делать», — рассказала она.

Она рассказала, что часто видела, как другие мамы даже не пытаются отстоять свое право и право ребенка-инвалида, после отказа сразу разворачиваются и уходят.

Женщина также отметила, что решение рассказать о ситуации в Сети, она приняла после последних слов, которые ей сказал администратор аквапарка. Он предложил оставить их сына-аутиста с кем-то, пока они всей семьей будут отдыхать.

«Меня разозлило, что администратор сказал, чтобы мы не обижались. У них к нам нет претензий, а претензии только к сыну. Он предложил нам пойти в аквапарк, а кого-нибудь попросить посидеть с ним в машине, пока мы находимся в аквапарке. Потом он добавил, что ребенок все равно не поймет, в машине он или в аквапарке», — рассказала «360» Элеонора.

По словам женщины, они приехали из Астрахани в Волжский Волгоградской области, чтобы сменить обстановку и хоть как-то спастись от аномальной жары. В аквапарке в холле, где стоит касса, нет кондиционера. Было очень жарко, ребенок-аутист начал нервничать и издавал звуки, говорящие, что ему что-то не нравится. Элеонора объяснила, что он не разговаривает, поэтому при недовольстве издает звуки и машет руками. Это увидел охранник. Он подошел к ним и сказал, что они не могут пропустить ребенка в аквапарк.

«Охранник сказал, что ребенок агрессивный, что здесь отдыхают нормальные люди, что он мешает окружающим. И он не хочет, чтобы люди наблюдали за этим процессом», — рассказала женщина.

Ребенок на самом деле хотел быстрее попасть в бассейн. По словам матери, он очень любит плавать, поэтому и начал нервничать.

После охранник пошел к администратору, который также запретил вход ребенку-аутисту. Они заявили, что он агрессивный. Родители мальчика около 20 минут его уговаривали продать билеты и пустить в аквапарк, но у них не получилось. Они решили написать заявление в прокуратуру.

В результате прокуратура Волгоградской области организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер.