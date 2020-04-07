Международные рейсы из России возобновят не раньше июля. Но пассажиров все равно будет мало

Международные рейсы из России возобновят не раньше июля. Однако прежнее число начнет летать за границу не раньше конца текущего года. Такой прогноз составили специалисты крупного аэропорта Шереметьево.

Специалисты считают, что события могут развиваться по двум сценариям. Об этом рассказал Forbes совладелец аэропорта и председатель его совета директоров Александр Пономаренко.

Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года Александр Пономаренко

Во втором случае, ситуацию будет развиваться не так оптимистично. Он предполагает, что люди число пассажиров восстановится до уровня прошлого года не раньше, чем в середине 2021 года. По данным специалистов аэропорта, в 2019 Шереметьево обслуживал в среднем по 4,161 миллиона пассажиров за месяц. За прошлый год услугами аэропорта воспользовались почти 50 миллионов человек.

За период с января по февраль 2020 количество пассажиров сильно сократилось — всего 6,521 за два месяца. Это связано с распространением коронавируса в мире. Сейчас из-за пандемии Россия закрыла границы — авиасообщение с другими странами приостановлено. Исключение составляют только самолеты, которые эвакуируют россиян из-за границы.