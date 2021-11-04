Все работники скорой в Облучье решили уволиться из-за нежелания прививаться
ЕАОMedia: все сотрудники скорой помощи в Облучье отказались прививаться от коронавируса
В городе Облучье в Еврейской автономной области все 15 работников скорой помощи написали заявления на увольнение из-за нежелания делать прививку от коронавируса. Об этом главврач станции Владислав Коган сообщил ЕАОMediа.
Сотрудники станции скорой помощи в Облучье решили всем коллективом дружно написать заявления на увольнение, о чем предупреждали руководство заранее. Главврач рассказал, что на прошлой неделе разговаривал с медиками, но так и не смог убедить их сделать прививку.
«Я как работодатель в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — посетовал Коган.
Заявления написали все 15 сотрудников станции. Они работают до 15 ноября.
«Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят: мы не хотим», — рассказал главврач.
Коган отметил, что в Биробиджане при этом уже привились более 90% сотрудников.
Медработников в ЕАО ранее включили в категории тех, кто подпадает под обязательную вакцинацию.
Ранее в Ульяновске двух медиков заподозрили в подделке сертификатов о прививке.