«Все проиграли». Представитель РПЦ оценил строительство храма в Екатеринбурге

Такое заявление представитель РПЦ сделал в программе «Доживем до понедельника» на Радио «Комсомольская правда».

«До конца мне не понятны причины почему это произошло. Не до конца не понятно что послужило триггером для ситуации. Подавляющее большинство екатеринбуржцев за храм, вопрос был в месте строительства», — заметил Легойда.

Он заявил, что за два месяца до конфликта прошли «все необходимые слушания, были проведены все процедуры, собирались выходить на строительство».

«Когда возникла проблемная ситуация людям показалось, что с ними не поговорили, с ними не посоветовались», — рассказал Легойда.

Представитель РПЦ обратил внимание на то, что «не нужно искать виноватых».

«Мне часто задавали вопрос, кто выиграл, кто проиграл… Это тупик. Все проиграли. Когда возникают такие конфликты — мы чего-то не сделали, не доработали», — пояснил он.

Ранее больше половины жителей Екатеринбурга выступила за строительство храма святой Екатерины на территории бывшего приборостроительного завода. Это место выбрали 57,66% жителей.