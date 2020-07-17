Все последствия урагана во Владимирской области устранили

Все последствия сильнейшего урагана, который обрушился на Владимирскую область 15 июля, были устранены в тот же день. Об этом «360» рассказали в управлении МЧС по региону.

«В ночь с 14 на 15 июля у нас действительно проходил циклон, грозовой фронт. Но мы быстро устранили все последствия непогоды. А СМИ, которые пишут о новом урагане во Владимирской области, дают недостоверную информацию», — рассказали представители МЧС региона.

Мощный ураган 15 июля повалил во Владимирской области более 100 деревьев, разрушил линии электропередач, повредил машины. По улицам летели ветки, мусор и более крупные предметы. Жители поделились видео чудесного спасения пешеходов от пролетающего металлического листа. Кадры опубликовал канал «МУРОМ ТВ» на Youtube. Вероятно, это был рекламный щит. Он пролетел буквально над головами двоих человек, которые пытались укрыться от сильнейшего ветра и дождя.

По официальным данным, пострадавших от непогоды нет.