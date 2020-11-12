Все последствия прорыва трубы в Дзержинском устранят до полуночи

Последствия прорыва трубы теплотрассы на Томилинской улице в городском округе Дзержинский устранят до полуночи. Об этом заявил начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации городского округа Александр Якунин.

Минэнерго Московской области заявило, что прорыв в трубопроводе горячего водоснабжения может привести к снижению температуры отопления в более чем 30 жилых домах. В ведомстве уточнили, что речь идет о 26 многоквартирных домах на улице Томилинская, шести домах на улице Лесная и трех социальных объектах.

На месте работают аварийные бригады, срок устранения неполадок — до 12 часов. Причины аварии выясняются.

Трубу с кипятком прорвало на улице Томилинская в городском округе Дзержинский в четверг, 12 ноября. Четверо детей переходили дорогу, когда им обварило ноги. Их срочно доставили в Люберецкий ожоговый центр.

По словам родителей двух пострадавших девочек, у одной из них ожог третьей степени. По второй врачи пока не делают прогнозов. На ногах у школьницы образовались пузыри. Медики не исключили, что может потребоваться пересадка кожи. Окончательно все станет известно после того, как снимут компрессы, которые помогают убрать отмершие ткани.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Минздрава региона проследить, чтобы пострадавшие дети получили всю необходимую помощь. Главу городского округа отправили в больницу на встречу с родителями.

Изучением причины аварии займется заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Собственную проверку начали прокуратура Московской области и региональный главк Следственного комитета.