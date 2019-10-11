Все пивные напитки в России оказались с нарушениями

Пивные напитки в России признали некачественными. Более того, зачастую производитель маскирует под данную категорию другие по свойству продукты. Например, слабоалкогольные коктейли, которые ничего общего с пивоваренной продукцией не имеют.

Исследование пивных напитков провели специалисты Роскачества, опубликовав его результаты на сайте организации. Они проверили семь торговых марок из недорогого сегмента по 27 показателям качества и безопасности.

Продукцию тестировали на содержание потенциально опасных веществ, в том числе мышьяка, свинца, кадмия и ртути. Эксперты удостоверились, соответствует ли она показателям микробиологической безопасности, какова в напитках массовая доля двуокиси углерода, общего азота, объемная доля спирта и так далее.

Все исследованные товары оказались с нарушениями. Одна из марок показала нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другая провалила тест по массовой концентрации бензойной кислоты. У некоторых марок специалисты отметили нарушения по ее крепости. Концентрация подсластителей тоже не соответствовала нормам.

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Ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям — вкус пивного напитка в них попросту отсутствовал. Такие результаты Роскачество получило впервые за всю историю исследований. Не соответствовали исследуемые образцы и требованиям к содержанию пивного сусла или пива.

В организации подчеркнули, что «участники рынка либо вообще не шли на контакт, либо отказывались от своей продукции» после получения результатов теста. В магазинах некачественные товары с продажи сняли.

Российских потребителей, заметили в Роскачестве, вводят в заблуждение из-за четкого отсутствия признаков, по которым можно было бы идентифицировать пивной напиток. В организации намерены продолжить работу по этой категории продуктов.