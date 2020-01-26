«Все переделано»: жена главы Чувашии назвала монтажом видео с издевкой над офицером МЧС

Скандальное видео, где офицера МЧС вынуждают прыгать за ключами, обрастает новыми объяснениями. Жена главы Чувашии уверена, что видео специально смонтировали так, чтобы показать ее мужа не с лучшей стороны.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда», — заявила Лариса Игнатьева «Пятому каналу».

Она также добавила, что Игнатьев не забирал саму машину или деньги, а ситуация носила исключительно шуточный характер.

«Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», — заключила Игнатьева. По ее словам, сейчас глава Чувашии работает и не собирается уходить в отставку.

Скандал вокруг главы Чувашии Михаила Игнатьева разгорелся после появления в Сети ролика с его участием. На видео Игнатьев вручал офицеру МЧС ключи от новой служебной машины. Он не стал передавать их в руки, а вынудил за ними подпрыгивать.

Как рассказали в пресс-службе главы, Игнатьев был лично знаком с офицером и ничего плохого сделать не хотел. Он якобы просто хотел пошутить. Однако в комиссии по этике партии «Единая Россия» случай раскритиковали и назвали поведение чувашского главы «моральным уродством». В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поднимет вопрос о том, должен ли Игнатьев занимать свою должность.