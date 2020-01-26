    26 января 2020, 13:55

    «Все переделано»: жена главы Чувашии назвала монтажом видео с издевкой над офицером МЧС

    Дарья Бунякова

    Скандальное видео, где офицера МЧС вынуждают прыгать за ключами, обрастает новыми объяснениями. Жена главы Чувашии уверена, что видео специально смонтировали так, чтобы показать ее мужа не с лучшей стороны.

    «Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда», — заявила Лариса Игнатьева «Пятому каналу».

    Она также добавила, что Игнатьев не забирал саму машину или деньги, а ситуация носила исключительно шуточный характер.

    «Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», — заключила Игнатьева. По ее словам, сейчас глава Чувашии работает и не собирается уходить в отставку.

    Скандал вокруг главы Чувашии Михаила Игнатьева разгорелся после появления в Сети ролика с его участием. На видео Игнатьев вручал офицеру МЧС ключи от новой служебной машины. Он не стал передавать их в руки, а вынудил за ними подпрыгивать.

    Как рассказали в пресс-службе главы, Игнатьев был лично знаком с офицером и ничего плохого сделать не хотел. Он якобы просто хотел пошутить. Однако в комиссии по этике партии «Единая Россия» случай раскритиковали и назвали поведение чувашского главы «моральным уродством». В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поднимет вопрос о том, должен ли Игнатьев занимать свою должность.