«Все ошибаются, это человек». Киселев — об оговорке Зейналовой о 40 тысячах погибших от коронавируса в РФ
Телеведущий Дмитрий Киселев обсудил с РИА ФАН оговорку коллеги Ирады Зейналовой, которая сказала, что в России от коронавируса погибло 40 тысяч человек.
По мнению Киселева, не надо придавать чрезмерное значение оговоркам телеведущих и драматизировать это. Каждому человеку свойственно ошибаться и нужно с самоиронией относиться к своим промахам. В этом случае именно она и спасает.
«Есть русская пословица: „Конь на четырех ногах, да и тот спотыкается“. <…> Поэтому важно не то, делает ли он ошибки или нет, а то, как люди, редакция новостей к этому относятся. <…> Все ошибаются, это человек», — отметил собеседник информагентства.