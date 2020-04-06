По мнению Киселева, не надо придавать чрезмерное значение оговоркам телеведущих и драматизировать это. Каждому человеку свойственно ошибаться и нужно с самоиронией относиться к своим промахам. В этом случае именно она и спасает.

«Есть русская пословица: „Конь на четырех ногах, да и тот спотыкается“. <…> Поэтому важно не то, делает ли он ошибки или нет, а то, как люди, редакция новостей к этому относятся. <…> Все ошибаются, это человек», — отметил собеседник информагентства.