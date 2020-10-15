БАД не лекарство. Все, что важно знать о биологически активных добавках к пище

Многие слышали, что такое БАД, но не все углублялись в тему, чтобы узнать тонкости. Однако если это сделать, то станет понятно, что разобраться в вопросе получится лишь после подробного изучения.

Остановимся на основных моментах. Но в первую очередь важно понять, что есть список правил по употреблению биологически активных добавок к пище. Их используют как дополнительный источник витаминов и минеральных веществ.

Что важно знать

• БАД — это не лекарства, даже несмотря на то, что продавать их должны только в аптеках, магазинах с диетическими продуктами или специальных продовольственных отделах;

• недопустимы добавки, которые не прошли государственную регистрацию и не имеют действующего свидетельства о ней в соответствии с установленными требованиями Таможенного союза;

• недопустимы БАД с истекшим сроком годности, нарушениями условий их хранения и отсутствием на этикетке информации о потребительских свойствах;

• важно внимательно изучить рекомендации по применению и противопоказания;

• в основном такие добавки к пище употребляют во время еды;

• перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, а детям до 14 лет эти добавки могут быть разрешены под наблюдением педиатра.

Что такое витаминоподобные вещества

Витаминоподобные вещества — большая группа биологически активных веществ, имеющих некоторые свойства витаминов, однако не соответствующих всем параметрам, характерным для них. Иногда их называют псевдовитаминами.

Карнитин

Карнитин содержится в тканях скелета и сердечной мышцы. Он действует как молекула-носитель при окислении жирных кислот.

Организм человека способен синтезировать достаточное количество карнитина, полностью удовлетворяя потребность в нем. Пищевые источники — мясо и молочные продукты.

Холин

Холин синтезируется в организме, но в недостаточном количестве, поэтому важно, чтобы он тоже поступал вместе с пищей.

Это компонент фосфолипидов, которые образуют структурные элементы клеточных мембран.

Холин имеет важное значение в нервной функции и участвует в различных метаболических процессах, в том числе транспортировке жиров из печени.

Ориентировочная суточная потребность в холине варьируется от 150 до 1000 миллиграммов, но в среднем — 500 миллиграммов. Он содержится в зерновых продуктах, яичном желтке, пивных дрожжах и субпродуктах: печень, почки, мозги.

Инозит

Инозит представляет собой шестиатомный спирт. Из всех изомеров биологической активностью обладает только миоинозит (мезо-инозит).

Биологическое значение миоинозита пока точно не установлено. В больших количествах у людей он присутствует главным образом как составляющая фосфолипидов.

Пищевые источники мезоинозита — печень, пшеничные отруби, орехи, молоко, пивные дрожжи, сладкая кукуруза, овес, цельнозерновые продукты, капуста, изюм, грейпфрут, арахис.

Парааминобензойная кислота

Парааминобензойная кислота — один из компонентов фолиевой кислоты (витамин B9). Она синтезируется бактериями в кишечнике.

Оказывает антитиреотоксическое действие, а также участвует в процессах, обеспечивающих пигментацию волос и кожи.

Суточная потребность в кислоте не установлена. В очень больших дозах может вызвать рвоту. Источниками в пищевых продуктах являются мясо, яйца, злаки и молоко.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 вырабатывается в организме человека, а также поступает с пищей. Самая большая концентрация — в сердечной мышце.

Он используется клетками организма при аэробном (или клеточном) дыхании, а также в качестве эндогенного антиоксиданта.

Хорошими источниками CoQ1 в пище являются жирная рыба, растительные масла, зеленый перец, зеленый горошек, зеленая фасоль. Суточная потребность в убихиноне не определена.

Лецитины

Лецитины — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющих собой смесь фосфолипидов с триглицеридами и небольшим количеством других веществ.

Участвуют в образовании клеточных мембран и метаболизме жира. Лецитин вырабатывается в организме человека. Он также содержится в растительных маслах и соевых бобах.

Витамин U

Витамин U обладает противоязвенными свойствами. Содержится в капусте, сырых желтках, свекле, зелени петрушки и других зеленых растениях.

Липоевая и оротовая кислоты

Липоевая кислота является коферментом. Она производится в организме в достаточном количестве. Содержится в говяжьем мясе и печени, молоке, бобовых, дрожжах.

Оротовая кислота в организме используется для синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Содержится в дрожжах, печени, молоке.