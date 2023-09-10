Общество 10 сентября 2023, 17:15 Все новые регионы России завершили процесс голосования Избирательные участки завершили работу во всех новых регионах России Телеканал «360»

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На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершили работу все избирательные участки. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

В 15:00 закрылись участки на выборах в органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики — всего в регионе насчитывалось 700 стационарных и выездных участков. Регион показал рекордную среди новых территорий явку — 76,41%. Местный избирком уже начал подсчет голосов.

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В это же время завершили работу участки в Херсонской области, где итоговая явка составила 62,23%, в Запорожской области процесс сбора голосов тоже закончился, в выборах поучаствовали 66,83% жителей региона.

Голосование на выборах депутатов разного уровня закончилось в ЛНР, явка там достигла 72,53%, также начался подсчет голосов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки киевского режима сорвать проведение выборов в регионе и продолжить обстрел территории республики не увенчались успехом. Как подчеркнул исполняющий обязанности главы региона, голосование в ДНР шло в полном соответствии с российским законодательством.