Все нормализуется. Гендиректор сети общепита предположил, что McDonald’s вновь откроется в РФ

Американская компания McDonald’s возобновит работу в России. Такое мнение в эфире «360» высказал генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев.

«Чем больше предложения на рынке, чем серьезнее конкуренция, тем быстрее прогресс происходит. Ты всегда приравниваешься, присматриваешься на лидеров. Я всегда рад, когда предложения для нас больше, когда есть возможность выбора и когда гости своим кошельком голосуют за тот продукт, который они хотят получить», — сказал он.

С точки зрения нормальной жизни в уходе крупных западных компаний с российского рынка нет ничего нормального, отметил Зайцев. Однако конкретно его компания готова работать и двигаться дальше. Кроме того, он назвал серьезным потрясением закрытие McDonald’s в России. Зайцев не исключил, что это решение носит временный характер.

«Это же огромное количество людей, 62 тысячи работников, это производство, которое на это работает. На мой взгляд, это неправильное решение, политическое, эмоциональное, не для бизнеса, не для людей», — заявил собеседник «360».

Он напомнил, что McDonald’s — очень прибыльный бизнес в мире, в том числе и в России.

«Я надеюсь, что после того, как специальная операция завершится, ситуация будет нормализоваться вообще в мире и по всем направлениям возобновится нормальная жизнь, нормальная работа», — заключил Зайцев.

Американская корпорация McDonald’s 8 марта заявила, что временно закроет в России 850 своих ресторанов из-за ситуации на Украине.