Общество 20 апреля 2023, 12:01 Все номера «Вечерней Москвы» за 100 лет переведут в цифровой формат

Читать 360tv в

Все номера «Вечерки», начиная с 1923 и по 2023 год, переведут в цифровой формат. Об этом сообщил главный редактор издания Александр Куприянов, передала «Вечерняя Москва».

Для восстановления материала сотрудникам газеты пришлось поднимать архивы в Российской государственной библиотеке и ее подразделении, а также в Национальной электронной библиотеке.

Реклама

«Для нас огромная честь сделать так, чтобы все номера газеты, которой исполняется в этом году 100 лет, стали доступны для читателей не только в нашем хранилище в Химках, но и в интернете», — отметил гендиректор РГБ Вадим Дуда.