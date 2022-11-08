Общество 08 ноября 2022, 11:27 Все необходимые грузы в Калининград доставляются бесперебойно — Росморречфлот Росморречфлот заявил, что Калининград снабжают всем необходимым РИА «Новости»

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Калининградскую область бесперебойно обеспечивают необходимыми товарами благодаря морским линиям. Об этом сообщил глава Росморречфлота Захарий Джиоев на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Все грузы, которые необходимо доставить в Калининградскую область, мы обеспечиваем. Морская паромная и обычная морская переправы работают бесперебойно», — отметил Джиоев.

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Джиоев напомнил, что Калининградская область столкнулась с запретом на транзит грузов и товаров. Для доставки грузов в регион работают морская паромная и обычная морская переправы.

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При этом увеличено количество судов для перевозки обычных, контейнерных и генеральных грузов. К работе подключен инновационный 200-метровый паром «Маршал Рокоссовский».

На совещании было отмечено, что в Калининградской области создан оперативный штаб, который координирует работу по обеспечению грузоперевозок.

Михаил Мишустин резюмировал, что жители и бизнес Калининградской области должны быть обеспечены всеми необходимым товарами, продуктами и грузами. Он попросил Джиоева держать данную ситуацию на личном контроле.

Ранее замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов сообщил, что Керченская паромная переправа продолжит работать и после восстановления Крымского моста, написал RT.