«Все непросто»: пасынок Гафта опроверг сообщения о параличе артиста

В четверг, 5 сентября, СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Валентин Гафт частично парализован. Его пасынок опроверг эти данные, отметив, что проблемы с рукой у артиста были изначально, а сейчас в его состоянии есть улучшения.

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Утром 5 сентября РЕН ТВ сообщило, что Валентина Гафта частично парализовало в реабилитационном центре, где он проходит лечение. Состояние 84-летнего артиста театра «Современник», по данным сайта, остается тяжелым, а также ему необходимо хирургическое вмешательство.

Пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин в беседе с «360» опроверг информацию о частичном параличе, отметив, что артисту не стало хуже, но он действительно остается в одном из московских реабилитационных центров.

У него действительно хуже двигалась правая рука, но это было с самого начала (с конца июля — прим. ред.). Я вижу, что все это непросто. Потихонечку какое-то улучшение, но медленно все происходит. Ничего принципиального не произошло Михаил Левитин.

О выписке пока речи не идет. Его пребывание в клинике, по мнению Левитина, продлится достаточно долго.

В беседе с сайтом Teleprogramma жена Гафта Ольга Остроумова сказала, что ее мужа не планируют оперировать. По ее словам, состояние артиста стабильное.

Гафт находится в реабилитационном центре с конца июля. 24 числа того месяца он не смог выйти на сцену, во время спектакля «Пока существует пространство». Отмечалось, что он перенес инсульт и был госпитализирован 7 августа. Сначала его состояние вызывало большие опасения у врачей, но позднее давление артиста пришло в норму и его перевели в обычную палату в отделении неврологии. Остроумова отметила, что Гафту нужно много времени на восстановление, так как его состояние осложняется болезнью Паркинсона.