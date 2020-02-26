Все на хоккей. Звезды спорта, культуры и политики сразились на льду у Красной площади

На Красной площади прошел гала-матч команд звезд отечественного спорта, культуры и политики. В ледовом бою сошлись команды «Звезда Отечества» и «Звезда России».

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие провели в рамках создания одноименной организации, которая будет заниматься развитием спортивной составляющей в регионах страны. «Звезда России» будет организовывать мероприятия по разным видам спорта.

В матче участвовали олимпийские чемпионы, спортсмены и министры. Министр спорта Московской области тоже не остался в стороне. Роман Терюшков показал, что спорт в Подмосковье живет и развивается.

«90 метров лед, конечно, впервые, и у многих, наверное. Но погода хорошая, отличный каток. Я думаю, порадуем болельщиков, тем более играем с профессионалами в одной команде, это очень интересно», — поделился впечатлениями перед игрой Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Этот вечер готовился давно, об этом перед матчем рассказала Арина Шарапова, член общественного совета при МВД РФ.

«Этот вечер готовился давно. Все невероятно старались, переписывались, общались по телефону, делали все для того, чтобы сегодня вечером нам было хорошо», — сказала Арина Шарапова.

Стартовое вбрасывание и игра началась. На льду: футболисты Роман Широков и Владимир Быстров, олимпийский чемпион Александр Легков, ректор РГСУ Наталья Починок, музыкант Игорь Бутман, хоккеист Александр Гуськов, комментатор Денис Казанский.

Источник фото: телеканал «360»

За первый период команды забросили по две шайбы. Игра была зрелищная. За команду «Звезда Отечества» солировал Александр Легков, он забросил три шайбы за всю игру.

Закончили матч со счетом 6:6, а лыжник Легков так и остался лучшим бомбардиром хоккейного матча.