Все мы немножко Саша: аналитики составили собирательный образ российского пассажира
Это мужчина, его зовут Александр. Ему 31 год. Обычно он предпочитает путешествовать в мае. Об этом написал RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Чаще всего типичный пассажир путешествует в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На эти города приходятся больше всего продаж. Если Саша едет за границу, то это обычно бывает Ереван, Прага или Стамбул.
В большинстве случаев такой человек летает экономклассом и покупает билет только в одну сторону. У него есть любимое место на борту — около окна в носовой части.
«Александр не планирует поездки заранее — чаще всего приобретает авиабилеты за неделю до вылета, как и 55% его соотечественников. Покупку совершает во вторник, а вылетает — в пятницу», — заявили авторы работы.
Портрет типичного пассажира удалось составить, используя данные о бронировании билетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года.
Однако пока во многих странах мира путешествия решили свести к минимуму из-за эпидемии коронавируса. Например, РЖД пообещал вернуть деньги за невозвратные билеты людям, которые решили отказаться от поездки.