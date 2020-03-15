Все мы немножко Саша: аналитики составили собирательный образ российского пассажира

В современном мире полеты на самолетах перестали быть редкостью. Многие могут позволить себе путешествовать именно так. Аналитики составили собирательный образ российского пассажира.

Это мужчина, его зовут Александр. Ему 31 год. Обычно он предпочитает путешествовать в мае. Об этом написал RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чаще всего типичный пассажир путешествует в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На эти города приходятся больше всего продаж. Если Саша едет за границу, то это обычно бывает Ереван, Прага или Стамбул.

В большинстве случаев такой человек летает экономклассом и покупает билет только в одну сторону. У него есть любимое место на борту — около окна в носовой части.

«Александр не планирует поездки заранее — чаще всего приобретает авиабилеты за неделю до вылета, как и 55% его соотечественников. Покупку совершает во вторник, а вылетает — в пятницу», — заявили авторы работы.

Портрет типичного пассажира удалось составить, используя данные о бронировании билетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года.

Однако пока во многих странах мира путешествия решили свести к минимуму из-за эпидемии коронавируса. Например, РЖД пообещал вернуть деньги за невозвратные билеты людям, которые решили отказаться от поездки.