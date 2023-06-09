Эксклюзив 09 июня 2023, 17:51 Все монтируют, а нам нельзя? Симоньян рассказала, как Киев подставил своих партнеров Симоньян: Киев подставил своих партнеров, приписав сенатору Грэму то, чего он не говорил РИА «Новости»

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Много шума наделала видеозапись с сенатором Линдси Грэмом во время его визита в Киев. Пресс-служба президента Украины поступила подлым образом — смонтировала запись и заставила политика «произнести» то, чего он не говорил. Таким образом киевский режим подставил в первую очередь своих партнеров, рассказала главред RT Маргарита Симоньян в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360».

В ответ на вопрос, почему западные СМИ принялись активно распространять запись, хотя было очевидно, что это монтаж, Симоньян указала на низкий профессионализм сотрудников этих изданий.

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«Вы видели, кто там работает? Вы когда-нибудь видели редактора на ленте какого-нибудь Reuters. Катастрофическое падение уровня образования и профессионализма везде. Среднестатистический редактор Reuters вам на карте Киев не найдет», — пояснила глава RT.

По оценке Симоньян, пресс-служба Владимира Зеленского подставила в первую очередь своих западных партнеров.

«Киев перемонтировал речь не последнего человека среди своих партнеров и заставил его говорить то, чего он не говорил. Он, конечно, редкий чудак в любом случае, этот Линдси Грэм», — подчеркнула она.

Журналист добавила, что у нее к сенатору личные счеты, так как политик наложил вето на признание геноцида армян, но, несмотря на все его одиозные высказывания и действия в прошлом, важно понимать, что конкретно этих слов, которые ему приписали, он не говорил.

«Мы же за правду. Он этого не говорил. Он говорил много другой вопиющей фигни и заслужил несколько встреч с Рамзаном Кадыровым давным-давно, но этого не говорил», — заключила Симоньян.