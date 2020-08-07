Все масштабные концерты в Петербурге перенесли на 2021 год
Генеральный директор популярного в Санкт-Петербурге пространства ROOF PLACE Кирилл Даровских рассказал, что все масштабные концерты придется отложить на 2021 год, потому что нет времени для их организации. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Он пояснил, что для таких мероприятий нужно сильно заранее начинать рекламную кампанию, поэтому на них просто не успеют продать нужное количество билетов.
«Заниматься такой подготовкой сейчас нет смысла», — заключил Даровских.