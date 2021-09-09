Все лесные пожары в Иркутской области потушены

В Иркутской области, в том числе на севере региона в Катангском районе ликвидировали все лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Все этих местах последнее время фиксировалась большая площадь пожаров. Но даже несмотря на то, что они ликвидированы, силы лесопожарных групп уменьшать не планируется.

«В Катангском районе ликвидированы три ранее зарегистрированных и локализованных лесных пожара. Их общая площадь составляла 6 119 гектар. В тушении этих очагов в среду было задействовано 102 человека», — сообщили в ведомстве.

Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано. Известно, что в северных районах области до 15 сентября действует особый противопожарный режим. В полной боевой готовности находятся 260 пожарных-десантников и более 1300 бойцов лесопожарных станции.

Накануне глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию, связанную с массовыми лесными пожарами в России. По его словам, по последним данным, их практически потушили.