Все коронавирусные ограничения отменили в Хабаровском крае

«Важно делать все постепенно, без рывков и суеты», — написал в своем телеграм-канале врио главы региона Михаил Дегтярев.

Он добавил, что краевое правительство будет вынуждено вернуться к ограничениям в случае роста заболеваемости. Дегтярев обратил внимание на то, что в регионе сохраняются термометрия, масочный режим и социальная дистанция в общественных местах.