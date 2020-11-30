Все концерты отменили в Ледовом дворце в Петербурге до февраля
Заместитель директора по правовым вопросам Ледового дворца Георги Николов рассказал «Петербургскому дневнику», что до февраля в Ледовом дворце не состоится никаких концертов.
«Сейчас у нас пройдет только хоккей, крупные концертные мероприятия не планируются, все они перенесены на следующий год. На сегодняшний день новых заявок о проведении концертов не поступало», — сказал Николов.
Отмечается, что городской Комитет по культуре намерен проверить концерты рэпера Басты, которые прошли в Ледовом дворце на минувшей неделе. Петербуржцы пожаловались на то, что на мероприятии не соблюдались правила безопасности - зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.