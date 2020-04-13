Все храмы закрыли для прихожан в Петербурге из-за коронавируса

Начиная с 14 апреля богослужения в храмах и соборах Петербурга будут проходить без прихожан. Для верующих организуют онлайн-трансляции. Всех жителей попросили отнестись с пониманием к принимаемым мерам во время пандемии.

Петербургские храмы не закрывали в надежде, что ситуация с распространением инфекции улучшится. Прихожан призывали воздержаться от посещения церквей. Оказалось, что в городе нет возможности соблюдать все необходимые санитарные требования, так как для этого не хватает храмов.

«Учитывая эти обстоятельства, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан», — сказано в сообщении Митрополии Петербурга.

Теперь храмы могут посещать только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, которые будут проводить онлайн-трансляции. Настоятелей храмов попросили проинформировать прихожан о переводе богослужений на закрытый режим.

«Как вы понимаете, данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в России насчитывается 18 328 случаев заражения коронавирусом. Вылечить от болезни удалось 1470 человек. Погибли от инфекции 148 пациентов.