Все хосписы в Подмосковье проверят на пожарную безопасность

Все хосписы в Московской области проверят на пожарную безопасность. Такое решение приняли после пожара в частном пансионате в Красногорске, который унес жизни 11 человек.

Первым комиссия проверила хоспис в Истре. В медико-социальное учреждение неожиданно пришли глава округа Татьяна Витушева и сотрудники МЧС. Они проверили все досконально. В итоге специалисты выяснили, что хоспис соответствует нормам.

«Это учреждение полностью безопасно. Оно было закрыто на жесткий карантин еще 10 марта. И с тех пор, слава богу, никаких случаев непредвиденных здесь не было. И, надеюсь, не будет. Все требования Роспотребнадзора исполняются полностью», — заявила Витушева.

Пансионат соответствует требованиям пожарной безопасности. Там работает сигнализация, а автоматические системы оповещения оперативно передают информацию на пульт диспетчера.

«Данный объект муниципальный, есть иные объекты, частные, и в ближайшее время мы планируем их все проверять», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Истра ГУ МЧС России по Московской области Илья Вишняков.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, специалисты проверят, соблюдают ли в хосписах нормы по профилактике коронавируса. Директоров будут штрафовать за каждое нарушение, их также принудят исправить ошибки.

Все хосписы в Подмосковье проверяют по поручению губернатора Андрея Воробьева. Во все пансионаты придут специальные комиссии. Особенно тщательно эксперты осмотрят хосписы, расположенные в частных домах.

Источник фото: телеканал «360»

Пожар в частном пансионате, расположенном в микрорайоне Опалиха, произошел 11 мая. По последним данным, погибли 11 человек, еще девять пострадали.