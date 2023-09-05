Эксклюзив 05 сентября 2023, 11:38 «Все хорошо». Стоянов опроверг новости о своей госпитализации «360»: Юрий Стоянов опроверг новость о госпитализации РИА «Новости»

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Жена 66-летнего народного артиста России Юрия Стоянова после сообщений о его госпитализации сообщила «360», что с актером все в порядке. Однако новость о том, что он попал в больницу, не подтвердила.

«Все ок», — ответила она на вопрос о состоянии Стоянова.

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Стоянов также опроверг данные о том, что он попал в больницу. Он рассказал, что делал в больнице.

«Меня никто не госпитализировал. Просто кто-то увидел меня на сдаче анализов и решил на этом хайпануть. Ну как я могу себя чувствовать? У меня послезавтра фестиваль в Сочи. Все хорошо», — сказал он.

Артист добавил, что он ни от кого не скрывается, если ему нужно сдать общий анализ крови, кардиограмму — он это делает.

«Это ежегодная элементарная процедура, занимает вся история шесть часов от силы, вот и все. Минут через 30-40 заберу [анализы], уже уезжаю домой. Мой голос похож на человека, который себя плохо чувствует?» — посмеялся Стоянов.

По данным СМИ, у мужчины диагностировали «гипертоническую болезнь с высоким риском развития осложнений». Telegram-канал Baza написал, что Стоянов жаловался на головные боли.

«Ему требуется регулярное лечение медикаментами», — передал канал.

В больницу народный артист якобы попал утром 4 сентября. За ним следят врачи. По данным Baza, помимо лечения, Стоянову необходимо изменить образ жизни.

Юрий Стоянов является постановщиком и исполнителем ролей в любимой миллионами россиян юмористической программе «Городок». Актер снялся в множестве кинолент, в том числе фильме «Все или ничего», «Любовницы», сериале «Вампиры средней полосы».