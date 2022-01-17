«Все еще сильно кашляет». Девушка Хованского рассказала о его состоянии после СИЗО

Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова сообщила, что после выхода из СИЗО блогер отдыхает и пытается влиться в привычную окружающую действительность. При этом у него есть проблемы со здоровьем.

«Юра дома, суд изменил ему меру пресечения на ограничение определенных действий. <…> Он все еще сильно кашляет», — написала она у себя в Telegram, отвечая на вопросы о самочувствии блогера.

В свободное время Хованский отдыхает. Сейчас пара живет вместе, с ними находится и их собака.

Нелюбова отметила, что передавать какие-либо послания ее молодому человеку нельзя. По суду он не может ни принимать, ни отправлять никакую корреспонденцию. Один из вопросов был связан с возможностью публикации нового ролика на канале Хованского на YouTubе.

«Суд не запрещал Юре заниматься профессиональной деятельностью, однако интернетом он пользоваться не может. Конечно, ролик на канал могу залить я, но Юра решил этого пока не делать», — пояснила девушка.

По ее словам, следствие по делу Хованского может продлиться до июня этого года. Сейчас у стороны защиты есть доказательства повторной загрузки песни в Сеть в 2012–2016 годах. Из-за ее исполнения на стриме блогер и попал под уголовное преследование.

Следующий суд должен состояться, скорее всего, в начале февраля. Когда начнутся слушания по существу, пока не известно. Из-под ареста блогера выпустили 29 декабря.