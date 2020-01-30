Режиссер заметил, что в порно-индустрии абсолютным лидером является России и даже Соединенным Штатам тяжело ее догнать. На критику Милонова Боб Джек не обиделся, а наоборот, посчитал ее хорошим пиаром. По его мнению, и Маетный, и Чиркова получили свои награды заслуженно.

Он отметил, что премии вручают за зрительские симпатии и количество просмотров. При этом актерам важно показать химию, чтобы произвести впечатление на зрителя и вызвать у него желание пересмотреть этот фильм снова.

«В фильмах для взрослых нужно не только показать виртуозность актеров, различные техники. Это как в фигурном катании — сцена начинается, продолжается, а потом финал. Все эти элементы должны быть выполнены на высший балл», — сравнил режиссер.