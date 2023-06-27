27 июня 2023, 16:03
«Все достижения боевых действий были бы утрачены». Путин — о возможных последствиях мятежа
Президент Путин заявил, что из-за мятежа достижения боевых действий были бы утрачены
Неизвестно, что стало бы со страной, но все достижения специальной военной операции были бы утрачены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства добавил, что успех мятежников привел бы к хаосу в России, которым бы воспользовались противники.
Реклама
«Он и так пытается это сделать, но ничего не получается, и я надеюсь, даже уверяю в этом, что ничего не получится», — сказал президент.
Путин назвал военных настоящими защитниками, которые встали на пути смуты и не допустили хаоса. Он отметил, что решимость и мужество военнослужащих, а также консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. По словам Путина, российские правоохранители и военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.
Глава государства также поблагодарил силовиков за действия во время попытки вооруженного мятежа. Президент отметил отвагу, доблесть и верность стране военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.
Владимир Путин
Армия
Реклама
Реклама