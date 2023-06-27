Общество 27 июня 2023, 16:03 «Все достижения боевых действий были бы утрачены». Путин — о возможных последствиях мятежа Президент Путин заявил, что из-за мятежа достижения боевых действий были бы утрачены РИА «Новости»

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Неизвестно, что стало бы со страной, но все достижения специальной военной операции были бы утрачены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что успех мятежников привел бы к хаосу в России, которым бы воспользовались противники.

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«Он и так пытается это сделать, но ничего не получается, и я надеюсь, даже уверяю в этом, что ничего не получится», — сказал президент.

Путин назвал военных настоящими защитниками, которые встали на пути смуты и не допустили хаоса. Он отметил, что решимость и мужество военнослужащих, а также консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. По словам Путина, российские правоохранители и военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.

Глава государства также поблагодарил силовиков за действия во время попытки вооруженного мятежа. Президент отметил отвагу, доблесть и верность стране военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.