Общество 21 апреля 2023, 16:04 «Все для победы!» Военкоры и «Народный фронт» отправят оснащение бойцам СВО «Народный фронт» анонсировал отправку 200 квадроциклов и других вещей бойцам в зону СВО пресс-служба «Народного фронта»

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Участники «Народного фронта» провели сбор с военными корреспондентами и журналистами отечественных СМИ. Мероприятие посвятили годовщине проекта «Все для победы!», в рамках которого уже собрали более 56 миллионов рублей. На эти средства волонтеры приобретут все самое необходимое для военных, находящихся в зоне проведения спецоперации.

Участниками сбора стали военкоры Ирина Куксенкова, Александр Коц, Евгений Поддубный и другие. В «Народном фронте» рассказали, что планируют снабдить всем необходимым бойцов более 50 подразделений.

пресс-служба «Народного фронта» пресс-служба «Народного фронта» пресс-служба «Народного фронта» пресс-служба «Народного фронта» пресс-служба «Народного фронта»

По словам замруководителя исполкома движения Сергея Горбунова, на фронт планируют передать более 200 квадроциклов, а также более 2,5 тысячи наборов для военнослужащих.

«В наборы входят тактические рюкзаки, доверху наполненные нужными на фронте вещами: тепловизионные бинокли, металлоискатели, маскировочные сети, зарядные устройства», — рассказал он.

Журналисты уже протестировали технику. Ведущая Первого канала Марьяна Наумова заявила, что военные точно найдут применение квадроциклам.

Восемь автомобилей с гуманитарной помощью отправили в зону проведения СВО жители Павловского Посада. Волонтеры собрали вещи на сумму более 7,5 миллиона рублей.