Все детские лагеря закрыли в Туве из-за вспышки ковида

В Туве на фоне вспышки коронавируса власти решили досрочно прекратить работу всех детских лагерей. Второй и третьей смены не будет, всех ребят уже начали отправлять по домам. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Работу всех оздоровительных лагерей прекратили в Туве. Со среды всех детей начнут отправлять домой. Родителям вернут деньги за путевки. Всего в Туве работало 65 лагерей, в которых отдыхали 7,5 тысячи детей. Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг подчеркнул, что сейчас приоритетная задача заключается в лечении детей, которые заболели, а также в недопущении дальнейшего распространения инфекции.

Массовое заражение коронавирусом произошло в тувинском лагере «Байлак». Инфекцию выявили у 68 детей и девяти сотрудников. По факту вспышки ковида в детском лагере Следственный комитет возбудил уголовное дело. Начато расследование.

По данным СК, с 10 по 22 июня в лагере отдыхали 162 ребенка. Один из них обратился к врачу 22 июня, в больнице у него выявили коронавирус. Спустя два дня заражение подтвердилось сразу у 68 детей в «Байлаке». Всего же начиная с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с разными жалобами, в том числе на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял нужных мер и не поставил в известность родителей.