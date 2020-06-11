«Все, что сейчас природа дает». Врач рассказала, чем питаться в жару

«Много зелени, много овощей и фруктов. Свежевыжатые соки, морепродукты. Все, что сейчас природа дает. И питаться дробно — пять-шесть раз в день», — обратила внимание собеседница издания.

По ее словам, вода должна быть комнатной температуры, безо льда. В противном случае бактериальная флора размножится и возникнут хронические заболевания, в частности ангина и тонзиллит.