Квартира в жилом доме в Воронеже сгорела после того, как электрический ток пустили по батареям. Как спасалась пожилая владельца жилплощади, «360» рассказал ее сын Игорь Шишкин.

Пенсионерка — владелица квартиры в доме на улице Хользунова. Она легла спать в 20:00, перед этим все выключила.

«Проснулась из-за того, что задыхается. Все было уже в дыму черном. До двери добралась по стенке. Открыла дверь уже горящую и выскочила. Соседям стучат уже, соседи были уже озабочены, что дым…» — вспомнил Шишкин.

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После этого, около 22:00, пожилая женщина прибежала к соседнему дому, в котором живет ее сын, позвонила в домофон.

К горящему дому вскоре приехали пожарные.

«Могло быть намного хуже и жертвы человеческие могли быть», — добавил собеседник «360».

Сейчас он выносит обгоревшие вещи на мусорку.

Владельцы квартир не раз на неделе сталкивались с неполадками. Ранее кабель упал на батарею отопления, а оттуда напряжение пошло на дом. На трубах газа напряжение оказалось 220 Вольт, рассказали «360». Соответственно, трубы газа были подключены к напряжению.

«Где-то произошло замыкание серьезное, а в итоге могло быть возгорание и взрыв», — рассказал местный житель.

А тем временем директор управляющей компании «Мастер» Дмитрий Фурсов встретился с местными жителями. Некоторые выпады показались замерзшим людям крайне странными.

«Вам сейчас нужно понимать, что в этот тяжелый период нужно меньше использовать нагревательные приборы, которые потребляют большую мощность», — заявил Фурсов.

Сейчас специалисты проводят ревизию межэтажных щитков, в ближайшее время включат отопление. А еще представитель компании порекомендовал не ставить три обогревателя, пока в доме не сделают капитальный ремонт.