Сенатор Джабаров прокомментировал принятие новых регионов в состав РФ | 360°

Общество 05 октября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Сенатор Джабаров прокомментировал принятие новых регионов в состав РФ

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Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Это событие в разговоре с RT прокомментировал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что подписание конституционных законов говорит о полном завершении процесса присоединения регионов.

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«Это наши новые четыре региона, территория России. Россияне поздравляют друг друга с этим. Думаю, что все будет хорошо», — заявил он.

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