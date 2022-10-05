Сенатор Джабаров прокомментировал принятие новых регионов в состав РФ | 360°

Все новости

Общество

05 октября 2022, 13:38

Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения

Мир

05 октября 2022, 13:33

Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте

Реклама

Важное

05 октября 2022, 13:21

«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья

Спецоперация

05 октября 2022, 13:21

Пыточную тюрьму нацбатальона «Айдар» обнаружили в ЛНР

Спецоперация

05 октября 2022, 13:20

Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео

Власть

05 октября 2022, 13:20

Песков опроверг планы Путина сделать новое заявление по спецоперации

Происшествия

05 октября 2022, 13:17

Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома

Спецоперация

05 октября 2022, 13:17

Дроны нанесли удар по казарме ВСУ в городе Белая Церковь под Киевом

Важное

05 октября 2022, 13:14

Песков назвал очень важным событием расширение территорий России

Общество

05 октября 2022, 12:46

Сенатор Джабаров прокомментировал принятие новых регионов в состав РФ

Читать 360tv в

Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Это событие в разговоре с RT прокомментировал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что подписание конституционных законов говорит о полном завершении процесса присоединения регионов.

Реклама

«Это наши новые четыре региона, территория России. Россияне поздравляют друг друга с этим. Думаю, что все будет хорошо», — заявил он.

Реклама

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама