«Все будет хорошо»: игрок в КВН Гайдуков рассказывал об отношении к раку за год до смерти

Умерший от лейкемии экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков рассказал о своем отношении к диагнозу за год до смерти.

«Самое главное в этом диагнозе — это ни в коем не сдаваться, слушать врачей и поддержка близких. Самое главное здесь — не унывать», — заявил Гайдуков в интервью YouTube-каналу «Ведущий Сергей Берлизов».

Он добавил, что особенно тяжело в первые месяцы, когда сдаешь много анализов и каждый день врачи проводят разные процедуры. Гайдуков поблагодарил всех родных и близких за поддержку и выразил надежду, что «все будет хорошо». Автор канала опубликовал это интервью 30 декабря 2018 года. Пользователи отыскали видео в Сети, оставили в комментариях соболезнования родным и близким умершего и назвали Тимура «позитивным и энергичным».

Тимур Гайдуков умер 19 января 2020 года после почти полутора лет борьбы с острым лимфобластным лейкозом. Ему было 36 лет. О своем диагнозе бывший игрок в КВН узнал осенью 2018 года. Гайдуков начал играть в КВН во время учебы в Пятигорском государственном университете, который он окончил в 2005 году.