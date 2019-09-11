Все будет альденте. «Барилла» откроет новый завод в Подмосковье

Компания «Барилла» построит новый завод в Московской области. Год назад губернатор Андрей Воробьев и глава компании Гвидо Мария Барилла договорились о развитии сотрудничества в присутствии президента России Владимира Путина.

Компания «Барилла» специализируется на производстве пасты, соусов, выпечки. Фабрика находится в Солнечногорске. В 2015 году она открыла новую линию макаронных изделий. Тогда благодаря проекту создали 70 дополнительных рабочих мест. А в 2018-м президент «Группы Барилла» и правительство Московской области подписали соглашение о развитии сотрудничества в присутствии Владимира Путина в Кремле.

Результат не заставил себя ждать — «Барилла» вдвое расширяет производство, а в следующем году начнет строить новый завод. Благодаря ему в Подмосковье появятся не только новые гастрономические радости, но и сотни рабочих мест.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Вице-президент «Бариллы» в России Михаил Путилин отметил, что церемонию закладки камня могут провести уже весной 2020-го.

«Мы разрабатываем активно новый большой инвестиционный план, благодаря которому мы в Московской области планируем построить новый мельничный комплекс с железнодорожными путями, силосом для хранения зерна и муки, а в дальнейшем, если бизнес будет так же успешно развиваться, в чем мы не сомневаемся, мы построим на этой площадке и новый завод в дополнение к существующему в Солнечногорске», — рассказал он.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Уже сегодня на фабрике в Солнечногорске заработали две дополнительные линии по производству макаронных изделий. Теперь «Барилла» изготавливает 20 видов пасты и четыре вида хлеба.

«Компания „Барилла“ сегодня удваивает производство, это очень важный момент. Это успех. То, что компания планирует дальнейшее развитие, — для нас это очень важно. Неслучайно в Кремле в присутствии нашего президента мы подписали соглашение, которое предполагает следующий шаг. Сегодня директор российского подразделения сказал об этом. Мы делаем так, чтобы этот путь был без проблем», — отметил Андрей Воробьев на церемонии запуска новых линий.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Назван список продуктов для борьбы с жиром на животе Подробнее

Первый магазин семьи Барилла открылся в итальянской Парме в 1877 году. Сейчас компания — крупнейший в мире производитель макаронных изделий. Заводы «Бариллы» можно встретить в разных уголках мира: Италии, Америке, Турции, Греции. В России компания производит не только пасту и соусы, но и знаменитые хлеб «Харрис» и печенье «Мулино Бьянко».