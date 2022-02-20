«Все бросили». Эвакуированная семья из ДНР рассказала об оставленных животных

Семья из поселка Тельманово самопровозглашенной Донецкой Народной Республики уехала в Россию, бросив дом и хозяйство с козами и собаками. В Ростовской области пару разместили в санатории «Звезда», но сейчас они сильно переживают за оставленных животных. Запись беседы с беженцами опубликовал RT в своем Telegram-канале.

По словам женщины, они решили эвакуироваться в Россию, когда постоянно начала работать сирена, а по домам начали ходить милиционеры с предупреждениями, что лучше собирать вещи и уезжать.

«Не решились остаться, и все. Дом и хозяйство — все бросили. Козы котные, собачки. Надеюсь, что я, может, вырвусь как-то, поеду туда, проведаю», — поделилась она.

Ее супруг при общении с журналистами не смог сдержать слезы, когда рассказывал о брошенных животных. Сам он это списал на плохие нервы.

«Кошечки, собачки, козы. Козочка должна окотиться. Все бросили. Понятия не имею, когда вернемся», — сказал он.

По словам мужчины, сам он ехать не хотел, но настояла жена, которая уже попадала под сильный обстрел украинских войск.

«Я не боюсь, уже привыкший, а жену начинает бить, колотить, она заикается [при обстрелах]», — пояснил мужчина.

Ситуация в Донбассе переросла в горячую фазу на этой неделе после обстрела украинскими войсками территорий ДНР и ЛНР, которые открыли ответный огонь по позициям противника. На следующий день руководители донбасских республик объявили о срочной эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Россию, так как появилась реальная угроза наступления украинских военных. Власти Киева отрицают такие планы.

Президент России Владимир Путин распорядился организовать места для расселения беженцев и обеспечить их всем необходимым. Дополнительно он приказал выдать каждому вынужденному переселенцу по 10 тысяч рублей.

Первыми беженцев приняла Ростовская область, где по распоряжению губернатора ввели режим чрезвычайного положения. Также жителей Донбасса отправляют в Воронежскую и Волгоградскую области.