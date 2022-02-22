«Все брошено, холодно, голодно, стреляют». Прибывшие в Подмосковье жители ЛДНР — о причинах переезда
Прибывшие в Подмосковье жители ЛДНР рассказали о причинах переезда
Поезд с первыми жителями Донбасса, которых разместят в Московской области, прибыл сегодня утром. Одна из эвакуированных женщин рассказала «360», что уехала, чтобы спасти детей. При этом ее сын и муж остались воевать.
Теперь женщина едет в Волоколамск, где людей поселят в оздоровительном лагере. Женщина вспомнила, что ей позвонили и сообщили, что лучше уехать.
«И мы приняли это решение. Сложное было очень решение о том, что надо уезжать. Самое главное — семья, дети, а все остальное осталось там», — рассказала она.
При этом в Донбассе остались ее муж и сын.
«У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем», — добавила собеседница и выразила надежду, что в ближайшее время ей удастся связаться с семьей.
По ее словам, жизнь станет налаживаться тогда, когда люди станут чуть добрее.
«Страшно это видеть. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей», — прокомментировала жительница Донбасса обстрелы, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР.
Она рассказала, что в сфере образования и здравоохранения люди работали до последнего времени. «Мы двое суток были в пути, но, по-моему, школы уже перестали работать, а производства еще работали», — вспомнила женщина.
А пенсионерка из Горловки, которую тоже эвакуировали из Донбасса, рассказала о поездке из Донбасса в Россию.
«Кормили хорошо, хорошо распределяли», — сказала она, но добавился, что переезд все равно дался тяжело.
«Дети маленькие — все плачут, мы старенькие — все болит», — объяснила она. При этом она отметила, что волонтеры помогали во время дороги.
«Все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят», — посетовала бабушка, говоря об обстановке в Донбассе. Она добавила, что были сложности с получением продуктов, пенсий, зарплаты.
Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Руководство ДНР и ЛНР в связи с этим объявило о временной эвакуации жителей. В первую очередь речь идет о женщинах, детях и пожилых. Их принимают в России, в том числе в Московской области. Губернатор Андрей Воробьев накануне объявил, что сегодня Подмосковье примет 1500 беженцев.
Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, соответствующие документы уже подписаны.