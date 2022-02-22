Поезд с первыми жителями Донбасса, которых разместят в Московской области, прибыл сегодня утром. Одна из эвакуированных женщин рассказала «360», что уехала, чтобы спасти детей. При этом ее сын и муж остались воевать.

Теперь женщина едет в Волоколамск, где людей поселят в оздоровительном лагере. Женщина вспомнила, что ей позвонили и сообщили, что лучше уехать.

«И мы приняли это решение. Сложное было очень решение о том, что надо уезжать. Самое главное — семья, дети, а все остальное осталось там», — рассказала она.

При этом в Донбассе остались ее муж и сын.

«У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем», — добавила собеседница и выразила надежду, что в ближайшее время ей удастся связаться с семьей.

По ее словам, жизнь станет налаживаться тогда, когда люди станут чуть добрее.

«Страшно это видеть. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей», — прокомментировала жительница Донбасса обстрелы, которые ведут украинские военные по ДНР и ЛНР.

Она рассказала, что в сфере образования и здравоохранения люди работали до последнего времени. «Мы двое суток были в пути, но, по-моему, школы уже перестали работать, а производства еще работали», — вспомнила женщина.

А пенсионерка из Горловки, которую тоже эвакуировали из Донбасса, рассказала о поездке из Донбасса в Россию.

«Кормили хорошо, хорошо распределяли», — сказала она, но добавился, что переезд все равно дался тяжело.

«Дети маленькие — все плачут, мы старенькие — все болит», — объяснила она. При этом она отметила, что волонтеры помогали во время дороги.

«Все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят», — посетовала бабушка, говоря об обстановке в Донбассе. Она добавила, что были сложности с получением продуктов, пенсий, зарплаты.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Руководство ДНР и ЛНР в связи с этим объявило о временной эвакуации жителей. В первую очередь речь идет о женщинах, детях и пожилых. Их принимают в России, в том числе в Московской области. Губернатор Андрей Воробьев накануне объявил, что сегодня Подмосковье примет 1500 беженцев.

Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, соответствующие документы уже подписаны.