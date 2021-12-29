Все больше звонков поступает на детский телефон доверия в Татарстане из-за буллинга

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов сообщил, что дети все чаще звонят психологам с просьбой помочь разобраться в отношениях с родителями и одноклассниками.

Как сообщает inkazan.ru, количество звонков на детский телефон доверия увеличивается на протяжении двух последних лет. Если в прошлом году таковых было 32,8 тысячи, то в нынешнем — 35,2 тысячи.

Помимо сложных отношений с родителями, дети все чаще говорят о проблеме со сверстниками. На помощь психологов рассчитывают не только дети, но и родители, и молодые пары. Те, кому нужна живая встреча со специалистом, обращаются в центр психологической помощи.