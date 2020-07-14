Все больше россиян стали обращаться за пенсией позже положенного срока

По данным издания, в 2016 году россияне подали 18,1 тысячи соответствующих заявлений, в 2017 — 25,4 тысячи, в 2018 — 30,5 тысячи, в 2019 — 32,2 тысячи.

Отмечается, что добровольный отказ от пенсионной выплаты позволит в будущем увеличить ее размер на определенный коэффициент. При этом увеличится не только фиксированная выплата в размере 5686 рублей 25 копеек, но и страховая часть.