Все больше россиян стали обращаться за пенсией позже положенного срока
Все больше жителей России откладывают получение пенсионных выплат. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на Пенсионный фонд страны.
По данным издания, в 2016 году россияне подали 18,1 тысячи соответствующих заявлений, в 2017 — 25,4 тысячи, в 2018 — 30,5 тысячи, в 2019 — 32,2 тысячи.
Отмечается, что добровольный отказ от пенсионной выплаты позволит в будущем увеличить ее размер на определенный коэффициент. При этом увеличится не только фиксированная выплата в размере 5686 рублей 25 копеек, но и страховая часть.