«Все боятся, полно стереотипов»: Олег Тиньков показал, как ему вливают костный мозг

«Все боятся пересадки костного мозга, полно стереотипов. Вот, как это происходит: вот он, костный мозг, вот он вливается. На данный момент идет трансплантация костного мозга. На самом деле забор идет точно так же», — заявил Тиньков и указал рукой на устройство, похожее на капельницу.

Он добавил, что этот костный мозг получили от девушки-донора из Германии. Тиньков выразил надежду, что выздоровеет и будет улучшать ситуацию с донорством костного мозга в России.

«Я вместе с моей семьей принял решение основать „Фонд семьи Тиньковых“. <…> Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране», — заявил предприниматель в подписи к этому видео.

В начале марта власти США обвинили основателя банка «Тинькофф» в подаче ложных налоговых сведений. Сейчас ему грозит до трех лет тюрьмы. Тиньков после этого рассказал, что болен лейкемией.